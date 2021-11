Udinese-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Otto gare senza vincere, con appena quattro punti racimolati: l’Udinese aspetta il successo dallo scorso 12 settembre (blitz a La Spezia), ed un ulteriore passo falso potrebbe anche rimettere in discussione la guida tecnica, sebbene la dirigenza abbia confermato la fiducia al tecnico Gotti. In questo senso, nella partita che dovrebbe rappresentare il “turning-point”, l’avversario non facilita di sicuro il compito. Il Sassuolo di Dionisi è infatti una squadra complicata da affrontare, dal rendimento altamente sinusoidale, capace di espugnare lo Stadium di Torino e di incartarsi tra le mura amiche contro l’Empoli. I friulani si fanno allora coraggio volgendo lo sguardo indietro: tre affermazioni ed un pareggio negli ultimi quattro scontri diretti, terminati sempre con la porta bianconera inviolata.

Udinese-Sassuolo, le scelte di Gotti

Possibile ritocco di modulo per il tecnico dei friulani, che potrebbe passare ad un 3-4-2-1 con Deulofeu e Pereyra ad appoggiare Beto, che dopo due gare a secco punta al ritorno al gol. Scelte a centrocampo di difficile decifrazione: al centro Makengo e Walace dovrebbero obbligare Arslan a partire dalla panchina, sulle fasce Molina in vantaggio su Soppy e Udogie potrebbe essere preferito a Stryger Larsen. Più delineata la situazione del reparto arretrato: De Maio e Perez fuori e piena fiducia al trittico Becao, Nuytinck, Samir a protezione dell’estremo difensore Silvestri.

Udinese-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Confermati i forfait di Djuricic e di Boga (il quale non si aggregherà nemmeno alla nazionale ivoriana), oltre a Maxime Lopez squalificato. A centrocampo volata Magnanelli-Matheus Henrique per affiancare Frattesi, mentre sulla tre quarti largo a Berardi, Raspadori e Traoré a supportare Scamacca con Defrel a partire dalla panchina. Teoricamente nessuna sorpresa nella linea difensiva a quattro davanti a Consigli, composta da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio.

Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni

Udinese (3-4-1-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Molina, Makengo, Walace, Udogie, Pereyra, Deulofeu, Beto. All. Gotti

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, M. Henrique, Berardi, Raspadori, Traoré, Scamacca. All. Dionisi

Udinese-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Sassuolo sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.