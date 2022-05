Udinese - Spezia 2-3: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Lo Spezia è salvo. La vittoria di oggi a Udine regala al club ligure una storica salvezza, la seconda consecutiva, che gli permetterà di giocare la terza stagione di fila nella massima serie.

L'impresa completata alla Dacia Arena in rimonta. Avanti i padroni di casa con Molina, che trova l'angolo lontano con un imparabile destro a giro. Al 31' entra Salva Ferrer e cambia la partita per lo Spezia. Il 24enne spagnolo serve Verde in area con un pallone da spingere soltanto dentro.

Prima dell'intervallo, Gyasi sigla il clamoroso sorpasso. Spezia padrone del campo, anche alla ripresa dopo la pausa. Il tris che vale la salvezza lo firma Maggiore, totalmente indisturbato.

L'Udinese prova a reagire, ma senza ribaltare il match. Al 90' lo Spezia potrebbe chiudere i conti, ma Manaj dal dischetto spedisce il pallone in curva. Al 94' Pablo Marì accorcia le distanze di testa.

Marcatori: 26′ Molina (U), 35′ Verde (S), 45’+3 Gyasi (S), 47′ Maggiore (S), 90’+4 Pablo Marì (U)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck (86′ Benkovic); Molina, Pereyra (76′ Arslan), Walace, Makengo (52′ Samardzic), Udogie (76′ Soppy); Pussetto (52′ Nestorovski), Deulofeu. A diposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pafundi, Soppy. All. Cioffi.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (30′ Salva Ferrer); Maggiore (83′ Kovalenko), Kiwior; Verde (67′ Antiste), Agudelo (67′ Bertola), Gyasi (83′ Salcedo); Manaj. A disposizione: Zovko, Bourabia, Sala, Kovalenko, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All. Motta.

Ammoniti: Pereyra, Kiwior

ARBITRO: Gianluca Aureliano

Udinese - Spezia 2-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Udinese - Spezia 2-3 giocata sabato 14 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport