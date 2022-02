Udinese - Torino 2-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Un brutto Torino va ko alla Dacia Arena di Udine: 2 a 0 per i friulani, che tornano a vincere in casa dopo tre mesi. L'Udinese la sblocca nei minuti di recupero grazie a due calci da fermo. Al terzo dell'overtime Molina sorprende un Milinkovic Savic poco attento sul suo palo calciando una punizione dalla sinistra. Quattro minuti più tardi il portiere serbo ne combina un'altra, atterrando Pussetto. E' lo stesso numero 23 a prendersi in carico la realizzazione, sparando un missile nel sette alla sua destra e chiudendo definitivamente i giochi.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Soppy (36' st Molina), Arslan (37' st Walace), Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Success (26' st Pussetto). A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Nuytinck, Perez, Ballarini, Pinzi, Samardzic, Nestorovski. Allenatore: Cioffi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno (7' st Pobega), Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria (26' st Pellegri). A disposizione: Berish, Aina, Ansaldi, Djidji, Izzo, Linetty, Ricci, Pjaca, Seck, Warming. Allenatore: Paro (Juric squalificato)

ARBITRO: Rapuano di Rimini

MARCATORI: 48' st Molina (U), 52' st Pussetto (U)

NOTE: Espulsi: Al 47' st Mandragora (T) per doppia ammonizione. Ammoniti: Jajalo, Soppy, Udogie, Arslan (U); Lukic, Mandragora, Singo, Praet (T). Recupero: 1'pt, 7'st.

