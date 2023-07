Udinese-Union Berlino, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Torna in campo l'Udinese di Sottil che in questo precampionato sta facendo sognare i propri tifosi. I friulani, che sul mercato hanno venduto Becao, perso Pereyra, ma per ora sono riusciti a trattenere tutti i gioielli, da Deulofeu a Beto passando per Samardzic e a riprortare in Italia il promettente Lorenzo Lucca. La squadra è competitiva e anche chi l'anno scorso ha deluso, come Thauvin, sembra aver cambiato registro e può essere un'arma in più nel prossimo campionato.

Sabato 29 luglio alle 15,30 arriverà un test decisamente probante per capire a che punto sono i bianconeri che scenderanno in campo contro l'Union Berlino, squadra che per la prima volta parteciperà alla Champions League la prossima stagione. I tedeschi stanno cambiando pelle, tanti i nuovi acquisti in vista di quella che sicuramente sarà un'annata storica. Il precampionato però non è stato per niente di livello, i teutonici hanno perso con Zalaegerszeg 3-2 e Kiel 2-1 e hanno vinto con Luckenwalde 2-0 e Rapid Vienna 3-0. Percorso netto per l'Udinese che ha avuto la meglio 5-1 con il Klagenfurt, 2-0 con il Paphos e tre giorni fa è riuscito a vincere contro il Lipsia 2-1, altra superpotenza del calcio tedesco.

Udinese-Union Berlino in diretta tv e streaming gratis

Sale quindi l'attesa per la sfida tra Udinese e Union Berlino che sarà visibile in maniera gratuita da tutti i tifosi. In tv tutti i residenti in Friuli Venezia Giulia potranno vedere il match collegandosi al canale 12 del digitale terrestre. Tutti gli altri supporters potranno collegarsi al sito udinesetv.it e guardare la gara nel riquadro a destra in home page in streaming.