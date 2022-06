Uefa, nuovo torneo estivo dal 2024: format e regolamento

Un nuovo torneo estivo, da disputarsi nel mese di agosto negli Stati Uniti. Questa l'idea a cui sta lavorando la Uefa, con la novità che potrebbe essere introdotta a partire dal 2024, anno in cui entrerà in vigore anche il nuovo format della Champions League. Al torneo, stando alle prime indiscrezioni, parteciperebbero quattro squadre che si sfiderebbero nel format delle Final Four, ovvero semifinali e finali (prevista anche quella per il terzo e quarto posto) da disputarsi in gara secca. A prendervi parte sarebbe la vincitrice dell'ultima edizione della Champions League ed altre tre big, probabilmente le prime tre classificate nella Regular League della prima fase della rinnovata massima competizione europea. Scopo della Uefa quello di raggiungere ed ampliare il bacino d'utenza del calcio europeo.

A questa novità potrebbe poi affiancarsene un'altra, relativa alla Supercoppa Europea. La sfida non vedrebbe più infatti scendere in campo la vincente dell'ultima edizione della Champions League, con il trofeo che sarebbe conteso dalle squadre che, l'anno precedente, si sono aggiudicate Europa League e Conference League.