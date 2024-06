Ufficiale, il Monte Prodeco rinuncia alla Serie D

Il Monte Prodeco non sarà al via del torneo di Serie D dopo 20 anni ininterrotti di militanza nella massima divisione dilettantistica nazionale. A renderlo noto è Ocedorp SRL, la holding che controlla il sodalizio di Montebelluna. La decisione è arrivata dopo l'improvvisa scomparsa del patron Alberto Catania e gli infruttuosi colloqui per cedere la società. La proprietà resta...