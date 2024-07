Ufficiale: Brindisi iscritto in Serie D. "Risultato che vale quanto un campionato vinto"

BRINDISI - Fino a qualche settimana fa sembrava un obiettivo quasi irrealizzabile. Ora è realtà. E’ stata accolta la domanda di iscrizione del Brindisi Football club nel campionato di Serie D. In teoria non sarebbe nulla di eccezionale per una piazza che negli ultimi decenni ha militato più volte fra i dilettanti. Ma si tratta di un risultato di grande rilievo. Se si considera che l’attuale...