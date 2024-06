Ufficiale, l'Arezzo si tiene Mawuli. Risaliti se ne va. Per l'attacco piace Parigi

Il centrocampista ghanese tesserato in prestito con obbligo di riscatto, mentre il difensore ha risolto il contratto. Rescissione in vista anche per Polvani. Il 28enne centravanti dell'Arzignano nel mirino di Cutolo