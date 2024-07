Un ex Cisco Roma ritorna al Viterbo, ufficiale il nuovo mister Lillo Puccica

Rosolino (Lillo) Puccica è il nuovo allenatore della FC Viterbo. La prima squadra gialloblù sarà quindi agli ordini del tecnico capranichese. Già allenatore in FC Viterbo a maggio 2023, ex giocatore e allenatore della US Viterbese 1908 (2010), Flaminia, Olbia, Lumezzane, tra le tante squadre nel suo curriculum. Ha chiuso la stagione 2023/2024 in Eccellenza con l’Academy Ladispoli. “Sono felice...