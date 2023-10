Under 17 Femminile, Italia - Francia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Francia-Italia, a livello di Nazionali Under 17 Femminili, è ormai una classicissima. Lo scorso anno, le Azzurrine in entrambi i gironi di qualificazione all'Europeo di categoria si sono trovate di fronte le Bleus, vittoriose 4-2 a Forlì a ottobre e 3-1 a Bayonne a marzo.

Domani pomeriggio, giovedì 12 ottobre, alle 17 allo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' di Cosenza (diretta tv su RaiSport, streaming su Raiplay), ecco un altro capitolo della sfida infinita contro una Francia arrivata in Calabria da campione d'Europa. Entrambe le squadre hanno iniziato il Round 1 con un successo: poker dell'Italia alla Slovenia, tris della Francia alla Scozia. Sia le ragazze di Jacopo Leandri che quelle di Cecile Locatelli si sono messe quindi in una posizione favorevole in un girone di Lega A che qualifica tre squadre alla fase successiva. L'entusiasmo, a Cosenza, è dilagante: ogni allenamento, dell'Italia ma anche delle altre squadre, è una festa, con tanti bambini e bambine pronti a riempire le tribune del 'Marulla' per una partita di grande fascino, in un evento che ha riportato la Nazionale a Cosenza a distanza di 27 anni.

La fascia di capitano sarà sul braccio di Arianna Pieri, giocatrice della Roma: "Entrare nello spogliatoio e trovarla, insieme alla maglia e al gagliardetto, è bellissimo. Poterla indossare è una grande responsabilità e allo stesso tempo bellissimo perché può darti la forza per poter vincere le partite. Stiamo provando grandi emozioni nel vedere l'affetto di tanta gente: ringrazio tutti quelli che ci hanno accolte, speriamo di ripagare in campo con la qualificazione al Round 2 e con una grande partita contro la Francia".