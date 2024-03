La Nazionale Under 17, dopo uno stage di cinque giorni a Novarello, è pronta a cimentarsi nella fase élite dell'Europeo, in programma dal 20 al 26 marzo in Finlandia. Gli Azzurrini faranno il loro esordio nel gruppo 3 mercoledì 20 (ore 12) al Myyrmäki Stadium di Vantaa contro i Paesi Bassi prima di vedersela sabato 23 (ore 12) contro il Belgio e, infine, martedì 26 marzo (ore 12) contro i padroni di casa della Finlandia, sempre nello stesso impianto.

Under 17, l'Italia in campo per la fase Elite dell'Europeo: programma e dove seguire le partite in diretta