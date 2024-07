Under 19, Italia - Irlanda del nord: dove vedere la partita in diretta

Con la forza dei primi tre punti conquistati, la Nazionale Under 19 si prepara ad affrontare il secondo impegno all’Europeo Under 19 in corso di svolgimento in Irlanda del Nord. Domani, alle 20 in diretta streaming su RaiPlay, gli Azzurrini affronteranno proprio i padroni di casa nel match in programma all’Inver Park di Larne (cittadina a circa 30km dalla capitale Belfast). La situazione di classifica sorride a Lipani e compagni, che sono in testa al Gruppo A a punteggio pieno, con due lunghezze di vantaggio sui nordirlandesi e sull’Ucraina, che all’esordio hanno pareggiato 0-0. Ciò significa che con una seconda vittoria, a prescindere dall’esito di Norvegia-Ucraina, l’Italia si qualificherebbe alla semifinale e contestualmente staccherebbe il pass per il Mondiale Under 20.

CORRADI

"L’obiettivo ora è questo - ha raccontato Bernardo Corradi a margine dell’ultima rifinitura -. Ai ragazzi ho detto che non c’è cosa più bella che poter essere artefici del proprio destino. Dipende da noi e anche se giocheremo conoscendo il risultato di Norvegia-Ucraina, con l’Irlanda del Nord non siamo nella condizione di poter gestire o fare pretattica: dobbiamo abituarci a uno standard agonistico molto alto e partire subito molto forte, cercando di non subire gol e provando a mettere al sicuro il risultato". D’altronde, che il livello di intensità sia elevatissimo è quanto emerso dalla sfida con la Norvegia: "È stata una partita dura, come ci aspettavamo. Sapevamo di dover pareggiare almeno il piano agonistico e su quello mettere tutte le nostre conoscenze tattiche e la nostra tecnica. Abbiamo fatto fatica all’inizio, ma la reazione è stata fondamentale e vincere queste sfide fa sì che certi ricordi positivi aiutino anche nel recupero di uno sforzo non banale". Nel Gruppo B Spagna e Francia sono appaiate in testa, avendo entrambe vinto 2-1 i rispettivi match: "Nonostante le sconfitte, sia la Danimarca quanto la Turchia mi hanno fatto un’ottima impressione. C’è stata grande intensità, che è il leit motiv di questa competizione e in generale di tutto il calcio europeo" chiude il tecnico dell'Under 19.