Under 20, Italia - Polonia: dove vedere la partita in diretta streaming

Dopo il pareggio ottenuto in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca, la Nazionale Under 20 è pronta per il primo impegno casalingo nell'Elite League. A Catanzaro gli Azzurrini affronteranno la Polonia con cui condividono il primato (a quota 4 punti) nella classifica del torneo a cui prendono parte otto nazionali. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori.

Sale l'attesa per la sfida tra Italia e Polonia in programma venerdì prossimo, 13 ottobre, alle ore 18 (diretta streaming su figc.it) allo stadio 'Ceravolo'. Il match sarà presentato in una conferenza stampa in programma domani, giovedì 12, alle ore 11.30, nella sede del Comitato Regionale Calabria. Interverranno l'allenatore della Nazionale Under 20 Alberto Bollini, il capodelegazione Evaristo Beccalossi e il calciatore Luis Hasa.

Sarà la prima volta per l'Under 20 nella città calabrese; le Nazionali giovanili, invece, tornano a Catanzaro a distanza di sei anni dalla doppia amichevole dell'Under 17 contro la Repubblica Ceca (giocata presso il Centro Federale Territoriale). Al 'Ceravolo' ha giocato, nella sua storia, anche l'Under 21, l'ultima volta nel 2003, battendo 6-0 l'Azerbaigian in una sfida del girone di qualificazione all'Europeo grazie alla doppietta di Gilardino e ai gol di Zaccardo, Gasbarroni, D'Agostino e Borriello.

A novembre il remake della finale dell'Europeo

Sarà lo stadio 'Ricci' di Sassuolo a ospitare, martedì 21 novembre alle ore 14.00, la sfida tra la Nazionale Under 20 e il Portogallo valida per l'Elite League. Le due squadre torneranno quindi ad affrontarsi a distanza di quattro mesi dalla finale dell'Europeo Under 19 di Malta che ha incoronato gli Azzurrini campioni d'Europa. Sarà la quarta volta che la Nazionale Under 20 giocherà a Sassuolo: l'ultimo precedente è quello del novembre scorso, un 2-1 alla Repubblica Ceca grazie ai gol di Ambrosino e Cassano.

Sono dieci, invece, i precedenti a livello di Under 20 tra Italia e Portogallo: il bilancio è di quattro vittorie degli Azzurrini, tre pareggi e altrettanti successi portoghesi. L'ultima sfida, valida sempre per l'Elite League, è stata vinta dall'Italia per 2-1 nel settembre 2022 grazie ai gol di Cesare Casadei e Cristian Volpato, giocatore quest'ultimo che attualmente veste proprio la maglia del Sassuolo.