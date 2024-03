Under 21, Italia - Lettonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Primo giorno di raduno per la Nazionale Under 21, che riprenderà la sua corsa nelle qualificazioni al Campionato Europeo affrontando venerdì a Cesena (ore 18.15, diretta tv in chiaro su Rai 2, streaming su RaiPlay) quella Lettonia che lo scorso 8 settembre a Jurmala l’aveva costretta al pareggio all’esordio. Da allora l’Italia ha conquistato tre vittorie e un pari molto prezioso nell’ultimo confronto in casa dell’Irlanda e con 11 punti è attualmente in testa al girone con una lunghezza di vantaggio sugli irlandesi e due sulla Norvegia.

Nelle prossime due gare con Lettonia e Turchia (martedì 26 marzo al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara) gli Azzurrini cercheranno di allungare il vantaggio in classifica, con la consapevolezza che per centrare la qualificazione non sono ammesse distrazioni: “Ci aspettano due partite fondamentali per il nostro cammino – ha dichiarato il tecnico Carmine Nunziata nella conferenza stampa che ha aperto il raduno di Cesenatico - in questi tre o quattro giorni dovremo fare in modo di recuperare tutto quello che abbiamo fatto di buono e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene”. Alla voce rimpianti c’è soltanto il pareggio nel match in Lettonia: “Abbiamo perso due punti. Per il resto il bilancio è positivo, i ragazzi stanno facendo bene, anche se possiamo fare meglio alcune cose”.

C’eravamo lasciati alla sfida del 21 novembre con l’Irlanda, al 2-2 raggiunto in extremis grazie alla rete messa a segno da Willy Gnonto, autore di una doppietta: “È da quattro mesi che non ci vediamo con i ragazzi – ha sottolineato Nunziata - e per questo ho deciso di portare qualche giocatore in più, anche per valutare lo stato di forma di tutti visto che c’è qualcuno che viene da un infortunio”. Soddisfatto del minutaggio dei suoi ragazzi (“molti hanno trovato continuità, sono giovani e non è facile giocare sempre in Serie A e Serie B”), per le due sfide con Lettonia e Turchia il tecnico azzurro potrà contare anche su quei giocatori già entrati nell’orbita della Nazionale maggiore: “Spalletti ha grande attenzione per l’Under 21 e per tutte le nazionali giovanili. Visto che abbiamo due partite di qualificazione ha deciso di lasciarceli”.

L’unico volto nuovo tra i 28 calciatori convocati da Nunziata è quello di Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus Next Gen: “È un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, l’anno scorso è stato campione d’Europa con l’Under 19 e sta facendo bene. Sta qui perché ha qualità importanti, ho deciso di portarlo per valutarlo meglio e vedere anche come sta con gli altri”.

Italia Under 21, i convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

UEFA EURO UNDER 21 2025 - GRUPPO A

Venerdì 22 marzo

Ore 18: San Marino-Irlanda

Ore 18.15: ITALIA-Lettonia (diretta Rai 2)

Martedì 26 marzo

Ore 17: Norvegia-San Marino

Ore 18.15: ITALIA-Turchia (diretta Rai 2)

Classifica (tra parentesi le gare giocate): ITALIA (5) 11 punti, Irlanda (5) 10, Norvegia (5) 9, Lettonia (7) 5, Turchia (5) 6, San Marino (5) 0

I PROSSIMI IMPEGNI DELL'ITALIA

Giovedì 5 settembre: Italia-San Marino

Martedì 10 settembre: Norvegia-Italia

Martedì 15 ottobre: Italia-Irlanda