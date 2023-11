Under 21, Italia - San Marino: dove seguire la partita in tv e in streaming

Quattro partite, nessun gol fatto e 17 subiti. Messa così, sui numeri, la sfida di Serravalle tra le Nazionali Under 21 di San Marino e Italia, in programma domani - giovedì 16 novembre - alle 18.30 (diretta tv in chiaro su Rai 2), non avrebbe storia. Ma non doveva avere storia neanche la partita del settembre scorso a Jurmala contro la Lettonia: dopo averla pareggiata, invece, ora l'Italia si trova costretta a inseguire nel Gruppo A di qualificazione all'Europeo del 2025. Carmine Nunziata quella partita contro la Lettonia la ricorda bene: "Tante volte si dà per scontato che le motivazioni ci siano in automatico solo perché si indossa la maglia della Nazionale. Sbagliato: le motivazioni vanno sempre ricercate e in questo senso abbiamo già pagato contro la Lettonia. I ragazzi sono consapevoli che non si può più sbagliare".

E l'Italia non lo ha fatto a Bolzano contro la Norvegia, cogliendo una vittoria di inestimabile importanza per un percorso che proseguirà anche martedì a Cork contro l'Irlanda che, al momento, comanda il girone. "Contro la Norvegia abbiamo fatto benissimo a livello di intensità e voglia di vincere, ma siamo mancati un po' nel gioco - l'analisi dell'allenatore -. Contro San Marino vorrei vedere una crescita proprio sotto questo aspetto". L'Italia ha studiato l'avversario: "San Marino è una squadra che si chiude molto e riparte in contropiede. Per questo, saranno fondamentali le marcature preventive e la riaggressione". Non ci sarà Oristanio, che ha lasciato il ritiro per problemi fisici, restano da valutare le condizioni di Miretti, Bove e Colombo.

I convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley), Cristian Volpato (Sassuolo)

Euro Under 21 2025, il calendario del Gruppo A

Giovedì 16 novembre

Ore 18.30: San Marino-Italia (Serravalle, diretta tv Rai 2)

Venerdì 17 novembre

Ore 18: Norvegia-Irlanda

Martedì 21 novembre

Ore 17.45: Turchia-Norvegia

Ore 18.30: Irlanda-Italia (Cork, diretta tv Rai 2)

Euro Under 21 2025, la classifica del Gruppo A

Irlanda (3) 9,

ITALIA (3) e Lettonia (5) 7,

Norvegia (3) 6, Turchia (4) 3,

San Marino (4) 0.