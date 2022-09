Ungheria-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti per il primato. L'Italia, reduce dalla vittoria di San Siro per 1-0 contro l'Inghilterra, farà visita lunedì 26 settembre (fischio d'inizio alle 20.45) a Budapest all'Ungheria nella gara valevole per l'ultima giornata della Nations League. Gli azzurri, in caso di successo, scavalcherebbero gli uomini di Rossi al primo posto del gruppo 3 della Lega A, conquistando così l'accesso alle Final Four. Agli ungheresi, rivelazione del torneo e al comando con 10 punti, due in più di Bonucci e compagni, basterà invece un pareggio. Fuori dai giochi Germania, terza a quota 6, e Inghilterra, ultima a 2 e già matematicamente retrocessa in Lega B.

Ungheria-Italia, le scelte di Rossi

Rossi, per il decisivo match contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1, con Szoboszlai e Gazdag ad agire alle spalle dell'unica punta Adam Szalai. In mezzo al campo spazio per Schafer e Nagy con Fiola e Kerkez sulle corsie esterne, mentre in difesa ci saranno Orban, Attila Szalai e Lang. In porta Gulacsi.

Ungheria-Italia, le scelte di Mancini

Mancini, in casa azzurra, dovrà ancora fare a meno di Immobile: al suo posto nuovamente Scamacca al fianco di Raspadori nel 3-5-2 azzurro. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Cristante (in vantaggio su Pobega) ai suoi lati, mentre le corsie esterne saranno presiedute da Di Lorenzo e Dimarco. In difesa Toloi, Bonucci e Acerbi a protezione di Donnarumma.

Ungheria-Italia, le probabili formazioni

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All. Rossi

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. All. Mancini

Ungheria-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Ungheria-Italian sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.