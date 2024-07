Uruguay-Brasile, probabili formazione e dove vedere la partita in TV

La Coppa America entra sempre più nel vivo e se l'Argentina ha superato l'Ecuador solo ai rigori, stanotte alle 3 si aspetta l'altra grande favorita, il Brasile. I verdeoro non sono in un grande periodo di forma, hanno superato il girone solo da secondi e così si trovano di fronte già ai quarti l'Uruguay. La formazione di Bielsa ha invece impressionato per gioco e risultati, è finita prima nel suo girone con ampio margine e sogna la notte della consacrazione per escludere il Brasile dalla lotta e provare a giocarsi il titolo continentale.

Uruguay-Brasile, le scelte di Bielsa

Bielsa non dovrebbe cambiare la formazione che così bene ha fatto nella prima parte di Coppa America. In campo ci sarà l'ex Cagliari Nandez a destra in difesa, in mediana la coppia Ugarte-Valverde, una garanzia di rottura e gioco che ha messo a sedere l'ex Juve Bentancur. In attacco il talento di Pellistri, De La Cruz e Olivera al servizio del centravanti Nunez.

Uruguay-Brasile, le scelte di Dorival

Problema non da poco invece per Dorival che perde la sua stella più brillante, Vinicius Junior è infatti squalificato. Al suo posto in tanti in Brasile spingono verso la maglia da titolare la stellina Endrick, ma probabilmente alle spalle di Rodrygo giocheranno Savio, Paquetà e Raphina. IN mediana Bruno Guimaraes e Gomes, in difesa lo juventino Danilo con Militao e Marquinhos.

Uruguay-Brasile, le probabili formazioni

Uruguay (4-2-3-1): Rochet; Nandez, Araujo, Olivera, Vina; Ugarte, Valverde; Pellistri, De la Cruz, Olivera; Nunez.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Guimaraes, Gomes; Raphinha, Paquetà, Savio; Rodrygo.

Dove vedere Uruguay-Brasile in diretta tv e streaming

La sfida di questa notte con inizio alle ore 3 in Italia tra Uruguay e Brasile sarà trasmessa in diretta tv gratis da Sportitalia che farà vedere le immagini della gara anche in streaming sul sito ufficiale e sulla App dell'emittente.