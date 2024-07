Uruguay-Colombia, probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa America

Chi affronterà l'Argentina nella finale di Coppa America del 15 luglio? E' la domanda che tutto il Sudamerica si fa e che stanotte dalle 3 in poi avrà una risposta. Uruguay e Colombia si affrontano in semifinale dopo aver espresso il calcio migliore dell'intera competizione, la squadra di Bielsa è reduce dal successo ai rigori contro il Brasile, la Colombia ha distrutto Panama 5-0 e sta volando sulle ali dell'entusiasmo e di un James Rodriguez straordinario.

Uruguay-Colombia, le scelte di Bielsa

L'Uruguay dovrà fare a meno di Nandez squalificato dopo l'espulsione con il Brasile e deve valutare le condizioni di Araujo, uscito per infortunio nei quarti di finale. Il centrale dovrebbe farcela e fare coppia il giocatore del Napoli Olivera, adattato nel cuore della retroguardia con ottimi risultati. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Valverde, Ugarte e de la Cruz in mezzo e in attacco Nunez tra Pellistri e Araujo.

Uruguay-Colombia, le scelte di Lorenzo

La Colombia recupera Lerma in mediana, sarà lui a fare coppia con uno tra Rios e Uribe, per il resto tutti confermato. Non cambia l'attacco con James Rodriguez che sta trascinando i cafeteros tra gol e assist, Diaz a destra entrato prepotentemente in forma e Arias a sinistra, tutti alle spalle di Cordoba che è ormai il titolare. In difesa senza Lucumì infortunato dovrebbe giocare ancora Cuesta con Sanchez perché Mina non è al meglio.

Uruguay-Colombia, le probabili formazioni

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, N. Araujo, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte, De la Cruz; Pellistri, Darwin Nunez, M. Araujo

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Uribe, Arias; James Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz

Dove vedere Uruguay-Colombia in diretta tv e streaming?

La sfida tra Uruguay e Colombia che vale l'accesso alla finale contro l'Argentina sarà trasmessa questa notte a partire dalle 3 gratis su Sportitalia sia in tv sul digitale terrestre che in streaming sul sito ufficiale dell'emittente.