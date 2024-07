L’U.S. Avellino 1912 comunica che in mattinata la squadra partirà alla volta di San Gregorio Magno dove resterà fino al prossimo 26 Luglio. Il gruppo allenato da Michele Pazienza sarà inizialmente composto dai seguenti calciatori: Portieri: Mattia Guarnieri, Antony Iannarilli, Leonardo Marson, Luca Pizzella. Difensori: Simone Benedetti, Tommaso Cancellotti, Paolo...

Da oggi parte il ritiro in vista della nuova stagione sportiva

US Avellino, squadra in partenza per San Gregorio Magno