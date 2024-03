Valencia-Real Madrid: formazioni, diretta tv, streaming

Sabato alle 21 il Valencia ospita il Real Madrid nella ventisettesima giornata della Liga. Le merengues sono lanciatissime verso il titolo, hanno sei punti di vantaggio sul Girona e otto sul Barcellona, la corsa di Ancelotti è quasi perfetta, solo una sconfitta in campionato, e al Mestalla possono arrivare altri punti pesanti. I padroni di casa sono però all'ultima chiamata per provare a conquistare un posto in Europa ora distante sei lunghezze e quindi non faranno da mero sparring partner.

Valencia-Real Madrid, le scelte di Baraja

Baraja si presenta alla sfida senza due infortunati, Andrè Almeida e Correia. Per il resto tutti a disposizione del tecnico che punterà forte sul centrale Mosquera e sul buion periodo di Ugo Duro. A destra Foulquier favorito sulla concorrenza, dietro al centravanti, Javi Guerra e Lopez sono in vantaggio su Perez e Yaremchuk.

Valencia-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Nel Real fuori dai giochi Joselu, Militao, Alaba e Courtois, il grande dubbio della vigilia è Bellingham. L'inglese è di nuovo a disposizione, ma bisognerà capire se Ancelotti vorrà rischiarlo oppure aspettare la sfida di Champions per rimetterlo in campo. Se l'ex Borussia Dortmund non scenderà in campo toccherà ancora a Brahim Diaz. Rientrano dalla squalifica Carvajal e Camavinga.

Valencia-Real Madrid le probabili formazioni

Valencia (4-2-3-1) Mamardashvili Foulquier, Mosquera, Diakhaby, Gayà; Pepelu, Guillamon; Lopez, Javi Guerra, Canos; Duro

Real Madrid (4-3-1-2) Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Tchoumeni, Valverde, Camavinga; Brahim Diaz; Rodrygo, Vinicius

Valencia-Real Madridi in diretta tv e streaming

La sfida tra Valencia e Real Madrid verrà trasmessa in Italia sabato sera solamente su DAZN. La piattaforma distruibirà le immagini in diretta streaming sul sito ufficiale e sulla App scaricabile su Smart Tv o Fire Stick oltre che su tutti i dispositivi abilitati.