Inter, idea Van de Beek per gennaio: possibile scambio con Eriksen

Un testa a testa appassionante, con le due milanesi a darsi battaglia per la conquista dello scudetto. E per avere la meglio sui cugini rossoneri nel duello, l'Inter, a differenza di quanto si poteva pensare fino a qualche settimana fa, sarebbe pronta ad operare sul mercato piazzando almeno un colpo di spessore. Il nome in cima alla lista dei desideri dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe quello di Donny Van de Beek.

Inter, Eriksen contropartita per arrivare a Van de Beek

L'olandese, approdato al Manchester United la scorsa estate, sta fin qui faticando a trovare spazio con la maglia dei Red Devils, con gli inglesi pronti a farlo partire già nella prossima sessione invernale di mercato. L'ex Ajax piace molto alla dirigenza nerazzurra, che sarebbe pronta ad inserire nella trattativa come contropartita Christian Eriksen, ormai ai margini del progetto di Antonio Conte. Un'idea che potrebbe stuzzicare lo United, con il danese che farebbe così ritorno in Premier League appena un anno dopo il suo addio al Tottenham. Nel frattempo, tuttavia, per lui rimane viva anche la pista che porta all'Arsenal, club con il quale l'Inter potrebbe intavolare uno scambio con Xhaka.