Van der Sar colpito da emorragia cerebrale: l'ex portiere della Juventus è in terapia intensiva

Edwin Van der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United, ha subito un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia, ed è stato ricoverato in ospedale in elisoccorso. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente il 52enne, ex dirigente dei lancieri, si trova nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili.

Van der Sar "è nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili" sottolinea l'Ajax su Twitter. "Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti siamo vicini", si legge nel tweet.

Van der Sar ha disputato due stagioni alla Juventus, dal 1999 al 2001, con 66 presenze e 34 reti subite in campionato; 5 presenze e 6 reti subite in Coppa Italia; 17 presenze e 22 reti subite nelle coppe europee. Con la maglia della nazionale olandese ha disputato 130 partite e vanta 665 minuti di imbattibilità internazionale.

