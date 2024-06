Chi è Vanderson, l'ultima idea per il mercato del Napoli

L'era Conte è iniziata e adesso tocca al Napoli costruire una squadra adatta all'ex CT. Due gli obiettivi primari: Buongiorno per la difesa e Lukaku per l'attacco, ma gli azzurri si muovono anche per altri settori del campo. Servono per esempio esterni tecnici e che sappiano coprire tutta la fascia, uno sarebbe Di Lorenzo che però ha deciso di cambiare aria ed è proprio a destra che si stanno concentrando le ricerche di Manna.

Napoli, Vanderson per la fascia destra

C'è un nome che sembra piacere a tutti in casa Napoli ed è quello di Vanderson del Monaco. Brasiliano di 23 anni ha tecnica e corsa da vendere, in Francia ha assaggiato l'Europa dopo la prima parte di carriera al Gremio ed è andata bene, 23 presenze nell'ultimo campionato e una crescita importante che lo ha portato anche a vestire una volta la maglia della Nazionale maggiore brasiliana.

Esterno a tutto campo ha le qualità per poter solcare la fascia destra unite ad un'ottima velocità di base. Per questo il Napoli lo avrebbe scelto per affidargli l'out di del 3-5-2 di Conte, la trattativa non è semplicissima perché il contratto del giocatore scade nel 2028 e il Monaco quindi non farà sconti. Servono trenta milioni per quello che potrebbe essere il titolare a destra se Di Lorenzo davvero confermasse la sua volontà di andare altrove, con la Juventus che starebbe spingendo per portarlo alla corte di Thiago Motta. Anche in questo caso però niente sconti, il capitano ha rinnovato subito dopo lo Scudetto, ha un contratto lungo e quindi chi vorrà portarlo via dalla Campania dovrà staccare un sostanzioso assegno.