Var a chiamata in serie A, in arrivo la proposta

Potrebbe essere introdotta un importante novità nel campionato di serie A. La Figc, in seguito alle numerose polemiche che hanno caratterizzato la prima parte di stagione ed alla richiesta di alcuni club, sta infatti pensando di impiegare nel torneo il Var a chiamata ed ha anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a sperimentare l'utilizzo del challenge lasciando all'Ifab eventuali tempi e modi di applicazione. L'idea è stata discussa nella commissione riforme nella giornata di ieri, lunedì 12 dicembre, con il presidente della Lega Lorenzo Casini che conta di illustrare la proposta a tutte le società del massimo campionato questo giovedì prima di formalizzarla anche nei confronti della Figc nel successivo consiglio federale. Non è escluso che altre federazioni, a breve, possano fare altrettanto, con l'Italia che si è messa in prima fila nel caso in cui si dovesse adottare questo sistema.

Cambiamento più immediato, invece, sarà quello che vedrà un'intensificazione del ricorso all'On Field Review nei casi più controversi per evitare di alimentare polemiche strumentali. Gli arbitri, al ritorno in campo della serie A, saranno quindi invitati a rivedere al monitor le decisioni più discusse anche quando convinti di aver preso la decisione corretta.