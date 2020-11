Serie B, Nicchi replica a Balata: "Var dal girone di ritorno? Ad oggi non ci sono le condizioni"

Prima l'annuncio di Balata, poi la chiusura di Nicchi. L'argomento Var tiene banco in Serie B, con il presidente di Lega che, attraverso una nota ufficiale diffusa nella giornata di giovedì 5 novembre, aveva aperto all'introduzione della tecnologia nel campionato cadetto a partire dal girone di ritorno: "È una decisione epocale - aveva detto Balata -, che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l’impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti".

Var in B, la replica di Nicchi: "Ad oggi non esiste, mancano le condizioni"

A distanza di poche ore, però, è arrivata la replica da parte del presidente dell'Aia Marcello Nicchi, che ha seccamente chiuso all'ipotesi: "Ad oggi non esiste - ha dichiarato -. Io non ho parlato con Balata e credo che avremmo dovuto essere perlomeno consultati, visto che sono gli arbitri ad operare alla Var. Il presidente federale Gabriele Gravina mi ha inoltre confermato di non esserne al corrente ed è appunto la Federazione a dover approvare una decisione così importante".

"In un momento delicato come questo - ha aggiunto -, con la pandemia che ha ripreso vigore e con dei provvedimenti seri appena presi dal governo, non si può annunciare l'introduzione della Var, che oltretutto prevede un percorso di formazione specifico. Io sarei felice di poter introdurre la tecnologia, ma adesso non ci sono le condizioni. In questa fase - ha aggiunto - alcuni dei nostri arbitri sono in quarantena: la nostra priorità, oggi, è riuscire a portare a termine gli impegni previsti malgrado le difficoltà".