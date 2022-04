Venezia - Atalanta 1-3: tabellino e dove vedere gli highlights

Successo in tarsferta al Penzo per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive in campionato: è finita 3-1 per i nerazzurri. Ennesimo passo falso per la formazione di Paolo Zanetti, che scende all’ultimo posto a quota 20 punti. Sale a 54, invece, la Dea, all’ottavo posto in classifica generale. Decisivo il vantaggio di Pasalic prima dell'intervallo, prima di uno straripante Muriel ad inizio ripresa: assist per Zapata e gol del colombiano. Il centro di Crnigoj nel finale non basta ai lagunari.

Il tabellino

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Ullmann; Busio (dal 16’st Crnigoj), Ampadu, Cuiscance (dal 30’st Peretz); Aramu, Henry (dal 29’st Nsamé), Okereke (dal 16’st Johnsen). All. Zanetti.



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini (dal 18’st Demiral), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (dal 18’st Koopmeiners), Zappacosta; Pasalic (dal 31’st Pessina), Muriel (dal 45’st Cissé); Zapata (dal 31’st Boga). All. Gasperini.



ARBITRO: Forneau.



MARCATORI: 43’pt Pasalic (A), 2’st Zapata (A), 18’st Muriel (A), 35’st Crnigoj (V).



AMMONITI: 3’st Scalvini (A), 12’st Zapata (A), 25’st Djimsiti (A).

Venezia - Atalanta 1-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Atalanta 1-3 giocata sabato 23 aprile sono disponibili su Sky Sport