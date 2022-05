Venezia - Cagliari 0-0: tabellino e dove vedere gli highlights

La partita

La gara parte leggermente a favore dei lagunari che con Johnsen si divorano il vantaggio nelle battute iniziali. Il Cagliari, chiamato alla salvezza, prova a farsi vivo nella seconda parte del primo tempo, consapevole del 3-0 dell'Udinese sulla Salernitana, però senza successo. Nella ripresa poche emozioni anche se la gara resta combattuta fino alla fine: l'occasione più grossa ce l'ha il Cagliari con il sinistro di Pereiro, Maenpaa non trattiene e deve intervenire Ceccaroni a salvare dal possibile tap-in rossoblu. Con lo 0-0 finale anche i sardi scivolano in serie B.

Il tabellino

VENEZIA (5-3-2-1): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj (dal 10’st Fiordilino), Ampadu, Cuisance (dal 29’st Tessmann); Peretz, Johnsen (dal 28’st Mikaelsson). All. Soncin.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli (dal 13’st Lovato), Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi (dal 35’st Pereiro), Deiola (dal 13’st Marin), Lykogiannis (Dal 34pt Rog); Pavoletti (dal 35’st Balde), Joao Pedro. All. Agostini.



ARBITRO: Maresca.



AMMONIZIONI: 37’pt Ceppitelli (C), 14’st Nandez (C), 48'st Altare (C).

Venezia - Cagliari 0-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Cagliari 0-0 giocata domenica 22 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport