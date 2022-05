Venezia-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere al “Penzo”, e sperare che la Salernitana non faccia altrettanto. Cagliari senza possibilità di scelta nell’ultimo turno di campionato, che vede i rossoblu opposti ad un Venezia già retrocesso. E’ una sfida che mette di fronte le due formazioni che hanno avuto il peggior ruolino di marcia nell’ultima parte del torneo: i lagunari si sono risollevati con la vittoria casalinga contro il Bologna ed il pareggio di Roma dopo un filotto di dieci sconfitte consecutive, mentre gli isolani hanno complessivamente perso otto volte nelle ultime dieci uscite, scivolando nuovamente nella zona B dopo un ottimo inizio di 2022. Poco incoraggianti i precedenti per i rossoblu: dopo aver perso 4-0 la prima partita contro il Cagliari in Serie A, nel 1966, il Venezia è rimasto imbattuto nelle successive sei sfide, collezionando tre successi e tre pareggi e subendo solamente tre gol nel parziale.

Venezia-Cagliari , le scelte di Soncin

Rosa ridotta all’osso per il tecnico dei lagunari: Vacca, Okereke e Kiyine sono stati fermati dal giudice sportivo, Aramu – al massimo disponibile per la panchina - ed Ebuhei sono fermi ai box (in compagnia di Modolo e dei portieri Lezzerini e Romero) e la coppia Henry-Nsame non figurerà nell’elenco dei convocati. Davanti a Maenpaa si dovrebbero quindi schierare Svoboda, Caldara e Ceccaroni, mentre a centrocampo le fasce competeranno a Mateju e Haps (con Ullmann come alternativa). Più scelta nella zona nevralgica della mediana: favoriti Ampadu in regia affiancato da Crnigoj sebbene restino vive le opzioni Fiordilino e Busio, mentre Cuisance e Johnsen dovrebbero supportare sul fronte offensivo Nani.

Venezia-Cagliari , le scelte di Agostini

Nessun particolare problema di formazione per l’allenatore rossoblu. Cragno si sistemerà tra i pali, mentre in difesa l’assenza di Goldaniga (problemi alla caviglia) dovrebbe portare all’allestimento di un terzetto formato da Altare, Ceppitelli e Lovato. Tandem d’attacco formato da Joao Pedro e Pavoletti, vasto assortimento sulla linea mediana: Bellanova agirà sul versante destro, uno tra Dalbert e Lykogiannis su quello sinistro, mentre in mezzo Rog in cabina di regia dovrebbe essere affiancato da Nandez, con l’iniziale esclusione di Marin.

Venezia-Cagliari , le probabili formazioni

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Mateju, Crnigoj, Ampadu, Haps, Johnsen, Cuisance, Nani. All. Soncin

Cagliari (3-5-2): Cragno, Lovato, Ceppitelli, Altare, Bellanova, Nandez, Rog, Grassi, Dalbert, Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini

Venezia-Cagliari , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Venezia-Cagliari sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e su Sky Sport (numero 251 satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.