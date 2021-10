“El Chiquito” sbarca in Laguna: Sergio Romero ingaggiato dal Venezia

Torna in Italia il portiere con il maggior numero di presenze con la casacca della nazionale argentina. Il Venezia FC comunica infatti di aver raggiunto l’accordo fino al termine dell’attuale campionato con Sergio Romero, estremo difensore nelle passate stagioni in forza al Manchester United.

Nato il 22 febbraio del 1987, Romero ha mosso i primi passi nelle giovanili del Racing Club, esordendo in Primera División nel febbraio 2007, ma la sua carriera nel club è legata soprattutto a formazioni del vecchio continente. Prima tappa nella Eredivisie olandese, a difesa della porta dell’AZ Alkmaar per quattro stagioni, con il titolo vinto 2008/09 ed il record di imbattibilità di 950 minuti da novembre 2008 a febbraio 2009. Poi l’arrivo nel campionato italiano nell’estate 2011 alla Sampdoria, dove in due stagioni colleziona sessantuno gettoni prima in serie B e successivamente – con la promozione dei blucerchiati nella massima serie – in serie A. Ritorna in Italia dopo una breve parentesi in Ligue 1, in prestito al Monaco, e mette insieme altre dieci presenze con la casacca della Samp, prima dello sbarco in Premier League con una lunga militanza a Manchester, sponda United. Con i Red Devils, Romero sarà perlopiù impiegato nelle manifestazioni collaterali al campionato inglese (F.A. Cup e League Cup) e nelle coppe europee (Europa League e Champions), scendendo complessivamente in campo 61 volte in sei stagioni.

L'anno 2020/2021 è quello più complicato: lo United richiama Dean Henderson come supporto a De Gea, relegando Romero a terza scelta e “bloccando” il suo trasferimento all’Everton di Ancelotti, che lo aveva identificato come possibile scudiero del titolare Pickford. Svincolatosi a Giugno, con l’ipotesi MLS sempre concreta, per “El Chiquito” Romero si spalancano invece nuovamente le porte della Serie A. Con il Venezia deciso a puntare su di lui anche in considerazione della sua esperienza internazionale: il portiere ha infatti ha indossato la maglia dell’Albiceleste in 96 occasioni, la prima nel settembre 2009 nel match Argentina-Paraguay, l’ultima tre anni fa nell’amichevole con il Brasile. Nel suo palmares figurano un titolo di Eredivisie ed una Johan Cruijff Schaal (la Supercoppa olandese), una F.A. Cup, una English Football League Cup, la Community Shield e l’Europa League, oltre all’oro olimpico conquistato a Pechino nel 2008.