La 13a giornata si apre con una partitissima. Al Penzo di Venezia arriva la sorpresa Catanzaro, che ormai sorpresa più non è. La squadra calabrese si presenta in Laguna dopo due sconfitte di fila contro Como e Modena. Dall'altra parte la squadra di Vanoli con il vento in poppa, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare (solo un ko tra le mura amiche in stagione).

Padroni di casa forti dell'entusiasmo del Penzo vanno a caccia della quinta vittoria su sei partite: l'obiettivo di Gytkjaer e soci è consolidare il secondo posto attuale, che vale la A diretta. Occhio però alla macchina da gol di Vivarini: il Venezia gioca e lascia giocare, e quindi spesso incassa (ha sempre preso gol nelle ultime gare interne).

Catanzaro alle prese con gli infortuni: out Verna (lesione del menisco del ginocchio sinistro). In forse Donnarumma, che ha riportato la frattura del setto nasale (potrebbe giocare con una maschera protettiva, ma negli ultimi giorni non si è allenato). Spazio a Biasci, reduce dauna botta subita contro il Modena e quindi non al top.

Fuori anche lo squalificato Scognamillo: difesa con Krajnc-Brighenti, Veroli e Katseris ai lati. A centrocampo Pontisso o Pompetti con Ghion. i giallorossi saranno seguiti anche in questa lunga trasferta da tantissimi tifosi e lavorano per un colpo esterno clamoroso che possa rilanciarli nei piani altissimi della classifica.

Venezia - Catanzaro: probabili formazioni

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Sverko; Lella, Busio, Tessmann, Ellertsson; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati, Katseris, Brighenti, Krajnc, Veroli, Stoppa, Ghion, Pompetti, Vandeputte, Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

Venezia - Catanzaro: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Venezia - Catanzaro, 13a giornata di serie B, in programma allo stadio Penzo, si gioca oggi - venerdì 10 novembre - alle ore 20,30, e viene trasmessa in diretta tv Sky Sport (canale 256) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO.