Venezia - Empoli 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Dopo la pesante sconfitta col Sassuolo, l'Empoli torna a fare l'Empoli contro il Venezia, ma solo per un tempo. I ragazzi di mister Andreazzoli infatti giocano un grandissimo primo tempo, mettendo in difficoltà il Venezia, terminato però con un solo gol di vantaggio, quello di Zurkowski, per un risultato di 1-0 che probabilmente va stretto agli azzurri. Nella ripresa i toscani non scendono praticamente in campo, lasciando il pallino del gioco completamente in mano al Venezia, che raggiunge il pareggio con Okereke. Alla fine ne esce fuori un pareggio che tutto sommato va meglio all'Empoli, che sale a quota 29 punti, mantenendo a debita distanza una diretta concorrente per la salvezza come il Venezia, che rimane al diciassettesimo posto con 18 punti, in attesa delle altre sfide di Serie A.

Il tabellino

RETI: 25′ Zurkowski, 73′ Okereke

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro (71′ Nani); Cuisance, Crnigoj, Tessmann (35′ Vacca); Aramu (80′ Busio), Henry, Kiyine (35′ Okereke). All.Zanetti. A disposizione: Maenpaa, Neri, Sigurdsson, Modolo, Fiordilino, Heymans, Peretz.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajli, Fiamozzi; Zurkowski (79′ Asllani), Ricci, Bandinelli (84′ Stulac); Bajrami (84′ Cutrone), Henderson; Pinamonti. All.Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Mancuso, Fazzini, La Mantia, Damiani, Rizza, Pezzola.

Ammoniti: Bajrami, Cuisance, Henderson, Okereke, Crnigoj, Ismajli, Fiamozzi, Bandinelli.

