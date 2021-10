Venezia-Fiorentina 1-0, scatto salvezza dei lagunari

Squadra in casa

La multinazionale del calcio Venezia conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza grazie ad un gol di un talento italianissimo: l'ex Toro Aramu. Uno a zero e Fiorentina battuta e stordita dalla trasferta in Laguna: Italiano manca l'assalto al quarto posto e incassa un altro ko dopo quello contro il Napoli.

Grande balzo in avanti per la squadra di Zanetti, con l'ttimo esordio tra i pali di Romero, subito decisivo nel neutralizzare gli assalto finali dei Viola. In vetrina anche Busio e Henry, altri due gioiellini veneziani che mettono lo zampino nell'azione del gol partita, firmato a due passi dalla linea di porta da Aramu.

Il tabellino

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca (66' ?rnigoj), Ampadu; Aramu (87' Caldara); Johnsen (50' Okereke), Henry (87' Heymans). A disp.: Mäenpää, Molinaro, Mazzocchi, Tessmann, Forte, Sigurdsson, Kiyine, Peretz. All. Zanetti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola (46' Benassi), Milenkovi?, Igor, Biraghi; Bonaventura (75' Maleh), Amrabat, Duncan; Callejón (56' Nico González), Vlahovi?, Sottil. A disp.: Rosati, Martinez Quarta, Saponara, Pulgar, Terzi?, Venuti, Nastasi?, Munteanu. All. Italiano

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Rocca - Massara

IV: Zufferli

VAR: Giacomelli

AVAR: Di Iorio