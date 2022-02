Venezia - Genoa 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Bella partita tra Venezia e Genoa, partono meglio i lagunari che passano in vantaggio al 12' con un preciso colpo di testa di Henry dopo la spizzata di Ceccaroni su sviluppi di corner, poi la formazione di Zanetti spinge alla ricerca del colpo del ko, ma Nani, Crnigoj e Aramu non sorprendono Sirigu e poco prima della mezz'ora Ekuban agguanta il pareggio su assist di Destro. Nel finale di tempo occasionissima per Badelj, ma Romero si supera. Nella ripresa ancora Venezia pericoloso con Aramu (una chiusura provvidenziale di Ostigard e il doppio salvataggio Hefti-Badelj gli negano il gol), poi prende il sopravvento il Grifone che spinge alla ricerca della vittoria e ci prova con Yeboah. Finale vibrante con un'occasione da tre punti per entrambe all'85' (Svoboda salva su Yeboah e Aramu in contropiede calcia a lato), poi l'ultimo guizzo è di Portanova con una deliziosa rovesciata che sfiora il palo e si spegne sul fondo. Genoa che sale a quota 16 punti al penultimo posto, la salvezza (in attesa del match tra Cagliari e Napoli) rimane a 6 lunghezze.

Articolo su Genova Today

Il tabellino

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Ceccaroni, Svoboda, Caldara, Haps; Crnigoj (dal 1’st Ebuhei 6; dal 30’st Ullmann SV), Ampadu, Cuisance (dal 30’st Tessmann); Aramu; Henry (dal 40’st Nsamé), Nani (dal 19’st Johnsen). All. P. Zanetti



GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez (dal 1’st Ostigard), Cambiaso; Sturaro (dal 16’st Portanova), Badelj, Rovella (dal 16’st Yeboah); Gusmudsson (dal 45’st Melegoni), Destro (dal 30’st Galdames), Ekuban. All. A. Blessin



MARCATORI: 13’pt Henry (V); 29’pt Ekuban (G)



ASSIST: 13’pt Ceccaroni (V); 23’pt Destro (G)



AMMONITI: 23’pt Vasquez (G); 45’pt Caldara (V); 3’st Sturaro (G), 45’st Ampadu (V)



ARBITRO: Orsato di Schio.

Venezia - Genoa 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Genoa 1-1 giocata domenica 20 febbraio sono disponibili su Sky Sport