Venezia - Inter 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Troppa Inter per il Venezia che, dopo Roma e Bologna, ha provato a giocare un brutto scherzetto ai nerazzurri campioni d'Italia, rimediando una sconfitta in una partita giocata assolutamente a testa alta. Alla fine vince Simone Inzaghi con uno 0-2 che, a conti fatti, non fa una piega. Approccio giusto dei campioni d'Italia al Penzo, da subito in partita e al comando del gioco. Il vantaggio minimo all'intervallo è la logica conseguenza di questo atteggiamento da grande dell'Inter. I padroni di casa esprimono il meglio ad inizio ripresa, ma non trovano sbocchi per pareggiare. La gara resta aperta fino alla fine, nel recupero il sigillo di Lautaro.

Articolo su Venezia Today

Il tabellino

Venezia (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi (17' st Johnsen), Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu (39' st Crnigoj), Vacca (26' st Tessmann), Busio; Aramu (26' st Henry), Kiyine; Okereke (39' st Forte). A disp.: Lezzerini, Molinaro, Sigurdsson, Modolo, Heymans, Svoboda, Peretz. All.: Zanetti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian (26' st Dumfries), Barella (37' st Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (12' st Vecino), Perisic (37' st D'Ambrosio); Dzeko, Correa (13' st Lautaro Martinez). A disp.: Cordaz, Radu, Sensi, Ranocchia, Satriano. All.: Inzaghi.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 34' Calhanoglu (I), 51' st rig. Lautaro Martinez (I).

Ammoniti: Aramu (V).

Venezia - Inter 0-2: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Venezia - Inter 0-2 giocata sabato 27 novembre sono disponibili su Sky Sport