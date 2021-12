Venezia - Juventus 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Finisce in parità, 1-1, la partita tra Venezia e Juventus, valida per la 17ª giornata di Serie A 2021-22. Al gol di Morata nel primo tempo risponde la stella dei lagunari, l'ex granata Aramu. Un passo falso per la squadra di Allegri che potrebbe vedere aumentare la distanza dalla zona Champions League. Un punto pesante che dà entusiasmo alla squadra di Zanetti, sempre più all'altezza della categoria.

Il tabellino

Reti: 32′ Morata, 55′ Aramu.

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi (79′ Mazzocchi), Modolo, Caldara, Haps; Crnigoj (79′ Peretz) , Ampadu (64′ Tessmann), Busio; Aramu, Henry (79′ Forte), Johnsen (57′ Kiyine). All. Zanetti. A disp. Sigurdsson, Molinaro, Bjarkason, Heymans, Svoboda, Schnegg, Lezzerini.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (76′ Alex Sandro); Locatelli (87′ Soulé), Rabiot; Cuadrado, Dybala (12′ Kaio Jorge) (76′ Kean), Bernardeschi (76′ Bentancur); Morata. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Winter, Miretti.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Ammoniti: 16′ Pellegrini, 41′ Modolo, 51′ Caldara, 62′ Ampadu, 62′ Bernardeschi, 90′ Kiyine.

Venezia - Juventus 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Juventus 1-1 giocata sabato 11 dicembre sono disponibili su Sky Sport