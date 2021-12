Venezia-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della terza vittoria consecutiva. La Juventus, dopo quelle con Salernitana e Genoa, cerca una nuova affermazione in campionato sul campo del Venezia nella gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 18 di sabato 11 dicembre). Un match al quale i bianconeri si presenteranno rinfrancati dall'inattesa conquista del primo posto nella fase a gironi di Champions League, che, sulla carta, dovrebbe regalare alla formazione di Massimiliano Allegri un sorteggio più agevole in vista degli ottavi di finale. I lagunari, invece, sono reduci dal clamoroso ko per 4-3 nel derby veneto con il Verona, con la formazione di Paolo Zanetti che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti.

Venezia-Juventus, le scelte di Zanetti

Zanetti, per la gara contro la Juventus, dovrà fare a meno dello squalificato Ceccaroni e dell'infortunato Okereke, mentre tornano a disposizione Modolo, Sigurdsson e Ampadu, che ha scontato il turno di stop. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Aramu, Johnsen ed Henry a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo Crnigoj, Vacca e Busio, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Caldara ed Ampadu con ai lati Mazzocchi ed Haps. In porta Romero.

Venezia-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, sul fronte bianconero, dovrà fare a meno degli infortunati Ramsey, Danilo, Chiesa e Kulusevski, mentre rimangono da valutare le condizioni di McKennie. Il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con Morata favorito su Kean per comporre il tandem d'attacco con Dybala. A centrocampo corsie esterne presidiate da Cuadrado e Bernardeschi con Locatelli e Bentancur a comporre la coppia centrale, mentre in difesa ci sarà spazio per De Sciglio, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro, soltanto panchina per Chiellini. Tra i pali Szczesny.

Venezia-Juventus, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Johnsen, Henry. All. Zanetti

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

Venezia-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Venezia-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.