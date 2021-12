Venezia - Lazio 1-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio vince al Penzo per 3 a 1 grazie ai gol di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. I biancocelesti non giocano una partita brillante ma sono cinici quanto basta per battere un Venezia poco preciso nelle scelte. Il centrocampo della Lazio è sottotono fino all’ingresso di Luis Alberto. Lo spagnolo entra bene in panchina dà nuova linfa alla manovra e infatti la Lazio cambia ritmo. Del suo ingresso ne beneficia anche Milinkovic che serve al numero 10 il gol che chiude la partita. Il migliore in campo però è Pedro, anima della Lazio. Da monitorare le condizioni di Acerbi che ha terminato la partita con problemi fisici.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Ampadu (30' st Sigurdsson), Vacca (9' st Busio), Crnigoj (22' st Tessmann); Aramu, Forte (30' st Johnsen), Kiyine (9' st Okereke). A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Modolo, Heymans, Svoboda, Peretz, Haps. Allenatore: Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (29' st Lazzari); Milinkovic, Cataldi (22' st Leiva), Basic (29' st Luis Alberto); Pedro, Felipe Anderson (34' st Andrè Anderson), Zaccagni. A disposizione: Reina, Furlanetto, Patric, Akpa Akpro, Moro, Muriqi, Romero. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Maresca.

MARCATORI: 3' pt Pedro (L), 30' pt Forte (V), 3' st Acerbi (L), 50' st Luis Aberto (L).

NOTE: Espulso al 46' st Tessmann (V). Ammoniti: Aramu, Crnigoj, Ampadu, Caldara (V); Luiz Felipe, Pedro, Basic (L). Recupero: 2' pt, 4' st.

Venezia - Lazio 1-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Lazio 1-3 giocata mercoledì 22 dicembre dicembre sono disponibili su Sky Sport