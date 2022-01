Venezia - Milan 0-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Milan vince a Venezia e per ora si piazza in testa alla classifica. Pioli cerca il sorpasso sui cugini nerazzurri, seppur con due partite in più, contro i lagunari che cercavano punti salvezza ma sono stati travolti dalla furia rossonera. Minuto 2: i rossoneri passano subito in vantaggio con Theo che imbuca per Leao, sprint e assist per Ibrahimovic che, a porta vuota, non sbaglia. Un'ipoteca pesante sulla partita. I padroni di casa sono condizionati e non riescono a riprendere il filo del match. All'inizio della ripresa, il raddoppio di Theo manda agli archivi il match. Il rigore della doppietta del terzino francese serve solo per il suo curriculum.

Il tabellino

Venezia (4-3-3): Romero, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps, Cuisance (15' st Kiyine), Busio (34' st Fiordilino), Ampadu, Aramu (15' st Johnsen), Okereke (43' st Bjarkason), Henry (15' st Crnigoj). A disp.: Lezzerini, Molinaro, Forte, Sigurdsson, Modolo, Schnegg, Peretz. All.: Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi (43' st Stanga), Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Bakayoko, Saelemaekers (1' st Messias), Diaz (28' st Maldini), Leao (17' st Rebic), Ibrahimovic (28' st Giroud). A disp.: Mirante, Nava, Conti, Krunic. All.: Pioli.

Arbitro: Irrati.

Marcatori: 2' Ibrahimovic (M); 3' st, 14' st rig. Theo Hernandez (M).

Ammoniti: Saelemaekers (M), Gabbia (M), Ceccaroni (V), Tonali (M).

Espulsi: Svoboda (V).

