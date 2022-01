Venezia-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della terza vittoria consecutiva. Il Milan, dopo quelli conquistati contro Empoli e Roma, andrà alla ricerca di altri tre punti nella gara del Penzo di Venezia, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A ed in programma domenica 9 gennaio alle 12.30. I rossoneri, al momento, si trovano al secondo posto della classifica a -1 dall'Inter capolista (che però ha una partita in meno) e vogliono continuare ad accarezzare il sogno scudetto. I lagunari, che nel giorno di Epifania non sono scesi in campo a causa del rinvio del match di Salerno, sono invece affamati di punti salvezza, visto che il margine sulla zona retrocessione, complice il successo nell'ultimo turno del Cagliari con la Sampdoria, si è ridotto a sole quattro lunghezze.

Venezia-Milan, le scelte di Zanetti

Zanetti, per la sfida contro il Milan, dovrà fare a meno di Ebuhei, impegnato in Coppa d'Africa e, probabilmente, di Vacca, alle prese con alcuni problemi fisici. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Aramu, Henry e Okereke (in vantaggio su Johnsen) a comporre il tridente d'attacco. A centrocampo si contendono una maglia il neo acquisto Cuisance e Crnigoj per completare il reparto con Ampadu e Busio, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni e Haps. In porta Lezzerini.

Venezia-Milan, le scelte di Pioli

Lunga lista di indisponibili per Pioli, che oltre a Kessie, Bennacer e Ballo Touré, impegnati in Coppa d'Africa, dovrà fare a meno anche di Tomori, Calabria, Romagnoli e Tatarusanu, positivi al Covid, e degli infortunati Kjaer e Pellegri. Nel 4-2-3-1 rossonero ballottaggio tra Ibrahimovic e Giroud per un posto al centro dell'attacco, con Messias, Diaz e Leao ad agire sulla trequarti. In mezzo al campo Krunic potrebbe essere preferito a Bakayoko per affiancare Tonali, mentre in difesa ci sarà spazio per Florenzi, Kalulu, Gabbia ed Hernandez. Tra i pali Maignan.

Venezia-Milan, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Venezia-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Venezia-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.