Venezia - Napoli 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Vince 2-0 il Napoli al Penzo di Venezia, ritornando così a pari punti col Milan (52) e ad una lunghezza dalla capolista Inter (53) in attesa dello scontro diretto.

Lagunari contro azzurri cade alla 24ma giornata di campionato: dieci punti nelle ultime cinque partite per il Napoli, due per il Venezia: il primo gioca per restare agganciato al treno scudetto, il secondo a quello salvezza.

Spalletti deve fare a meno dell'infortunato Lozano, oltre che degli indisponibili Anguissa e Koulibaly impegnati in Coppa d'Africa. In porta torna Ospina preferito a Meret, davanti a lui la linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, in mediana Lobotka e Fabian Ruiz, poi Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen che ritorna per la prima volta in campo dal primo minuto dopo l'infortunio.

Il tabellino

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (33' st Nsame), Crnigoj (25' st Busio), Ampadu (33' st Fiordilino); Johnsen (25' st Aramu), Okereke, Nani (17' st Henry). A disposizione: Romero, Modolo, Molinaro, Svoboda, Peretz, Tessmann, Sigurdsson. Allenatore: Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano (34' st Politano), Zielinski (44' st Ghoulam), Insigne (34' st Mertens); Osimhen (44' st Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Zanoli, Demme. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Mariani.

MARCATORI: 14' st Osimhen (N), 55' st Petagna (N).

NOTE: Espulso al 50' st Ebuehi (V) per gioco falloso; Ammoniti: Busio, Ceccaroni; Mario Rui, Lobotka (N); Recupero: 0' pt, 8' st.

Venezia - Napoli 0-2 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Napoli 0-2 giocata domenica 6 febbraio sono disponibili su Sky Sport