Venezia-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ritorna al “Penzo” la sfida tra Venezia e Roma, che mancava nel menu della serie A da aprile 2002: in quell’occasione Montella salvò i giallorossi con una doppietta che rimediò alle reti di Maniero e De Franceschi per il 2-2 finale. Sei punti su diciotto raggranellati nelle ultime sei uscite in campionato dai padroni di casa, che proveranno a sgambettare una Roma che ha già collezionato quattro passi falsi nelle prime undici gare, dato negativo che non si presentava dalla stagione 2012/2013. Reduci dalla vittoria esterna in quel di Cagliari, i giallorossi cercano il secondo blitz consecutivo, che sulla ruota capitolina non esce addirittura da agosto 2020.

Venezia-Roma, le scelte di Zanetti

Lagunari con Lezzerini, Fiordillino, Johnsen e Vacca in infermeria e che all’Olimpico si schiereranno con il collaudato 4-3-3. Il tecnico dei veneti ritrova Ampadu, nella zona nevralgica di un centrocampo che si completerà con Crnigoj e Busio. Tridente offensivo con Aramu e Okereke a sostenere Henry in vantaggio su Forte nell’undici di partenza. Le maggiori incertezze sono legate alla linea che fungerà da protezione a Romero: sicuro Ceccaroni in mezzo, in tandem con Caldara che duella con Svoboda per una maglia, ballottaggi tra gli esterni bassi con un 50-50 tra Mazzocchi ed Ebuhei a destra e Haps in vantaggio su Molinaro a sinistra.

Venezia-Roma, le scelte di Mourinho

L’undici titolare scelto da Mourinho non dovrebbe discostarsi molto da quello visto nell’ultima uscita di campionato. In difesa dubbio Vina, che si è fermato mercoledì in allenamento per un fastidio all’adduttore ed ha già saltato la sfida di Conference col Bodo: in caso di forfait, a sinistra si posizionerà Calafiori, con Ibanez che tornerà alla sua originale collocazione di centrale difensivo, al pari di Cristante che riformerà con Veretout la diga di centrocampo. Più fluida la situazione sulla trequarti che supporterà Abraham: Zaniolo al 100%, in prepotente rialzo le azioni di El Shaarawy già a quota sei gol che contende il posto ad Mkhitaryan apparso opaco nelle recenti gare. In bilico il recupero di Pellegrini: se il capitano alzerà bandiera bianca largo al “Faraone” dal 1’, e sarebbe quindi Carles Perez ad essere ballottaggio con l’armeno per una maglia da titolare.

Venezia-Roma le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Ampadu, Busio, Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Calafiori, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham. All. Mourinho

Venezia-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Venezia-Roma sarà trasmessa da Dazn e da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà in onda su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite) e sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.