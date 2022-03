Venezia - Sassuolo 1-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Vittoria esaltante per il Sassuolo che passa in vantaggio già al 3’ con Raspadori e poi cala il poker con tre rigori, due trasformati da Berardi e uno da Scamacca. Si dà un gran da fare il Venezia per cercare di recuperare il risultato, ma i neroverdi sono molto attenti a concedere il meno possibile. Passano solo tre minuti e il Sassuolo è già in vantaggio con Raspadori che viene servito in profondità, salta Svoboda e si trova solo davanti a Romero dove non può sbagliare. C’è solo la squadra neroverde in campo nei primi minuti e al 10’ ci prova Traorè a raddoppiare, ma Romero si supera e para. Al 14’ Aramu colpisce il pallone col braccio in area e, dopo aver consultato il VAR, Pairetto assegna un calcio di rigore che Berardi batte forte, Romero si butta dal lato giusto e sfiora il pallone, ma la sfera entra in rete lo stesso ed è già 2-0

Il tabellino

VENEZIA: Romero; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Vacca (74′ Tessmann), Klyine (64′ Ampadu); Okereke (86’ Nani), Herny (74′ Nsame), Aramu (86’ Sigurdsson). A disp.: Maenpaa, Modlo, Ullmann, Caldara, Crnigoj. All.: Paolo Zanetti

SASSUOLO: Consigli; Muldur (82’ Tressoldi), Ahyan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (82’ Harroui), Matheus Henrique; Berardi (90’ Ceide), Raspadori, Traorè (90’ Magnanelli); Scamacca (72′ Defrel). A disp.: Pegolo, Satalino, Peluso, Paz, Ciervo. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Pairetto di Nichelino.

RETI: 2′ Raspadori, 16′ (rig.), 71’ (rig.) Berardi, 28′ Scamacca (rig.), 34′ Henry.

NOTE: ammoniti Fiordilino, Aramu, Scamacca, Svoboda. Espulso Zanetti dalla panchina.

Venezia - Sassuolo 1-4: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Venezia - Sassuolo 1-4 giocata domenica 6 marzo sono disponibili su Sky Sport