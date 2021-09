Venezia-Torino: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sono le assenze a rendere complicata la strada di Venezia e Torino verso la sfida di questa sera. Zanetti dovrà rinunciare a Haps, Sigurdsson e Lezzerini, Juric affronta invece l’emergenza offensiva con Belotti, Zaza, Praet e Pjaca tutti out per infortunio. Le due squadre arrivano alla gara in periodo decisamente opposti. I lagunari sono reduci da due sconfitte in fila con Milan e Spezia mentre il Toro ha rialzato la testa e non perde da tre gare, vittorie con Sassuolo e Salernitana e pareggo con la Lazio.

Le probabili formazioni di Venezia-Torino

Il Venezia di Zanetti, nonostante le difficoltà non cambierà pelle. Si continua sul 4-3-3 marchio di fabbrica del giovane tecnico in cui si rivedono dall’inizio Mazzocchi in difesa, Crnigoj a centrocampo e Henry al centro dell’attacco. Il reparto offensivo è però un rebus, sugli esterni il ballottaggio è doppio con Heymans e Johnsen che sembrano in vantaggio su Aramu e Okereke, Nel cuore del campo Peretz è a disposizione e tornerà dal primo minuto.

Attacco quasi obbligato invece per Juric che non può fare altro se non inserire Sanabria come punta centrale, unica alternativa di ruolo rimasta a disposizione, e piazzare alle sue spalle Brekalo insieme a Pobega, oppure Linetty. Sulle fasce non ci sarà Ola Aina e allora spazio ad Ansaldi e Singo, posssibile mini turnover in difesa con Zima all posto di Djidji a completare il reparto insieme a Rodriguez e Bremer. Di seguito lo schema con le probabili formazioni della gara:



Venezia (4-3-3) Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Crnigoj , Busio; Heymans, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Torino (3-4-2-1) Milinkovic Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pobega, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Doppia chance per i tifosi di Venezia e Torino che vorranno seguire in diretta tv e in streaming la partita. La prima è come sempre Dazn che detiene i diritte di tutte le gare di Serie A. Alla piattaforma si affianca per il match di questa sera Sky che seguirà il match sui canal Sky Sport Calcio, sul satellite, e Sky Sport, sul digitale terrestre.

La telecronaca sarà affidata su Dazn a Dario Mastroianni e Marco Parolo, mentre su Sky saranno Dario Massara e Lorenzo Minotti a raccontare la partita del Penzo.