Verona, idea Baroni per la panchina

Adesso è ufficiale: Marco Baroni lascia il Lecce. L'addio, già ventilato un paio di settimane fa, si è concretizzato nella giornata di oggi, martedì 20 giugno. Il tecnico ed il club salentino non hanno infatti trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, con l'allenatore che lascerà quindi i giallorossi dopo la salvezza conquistata nella stagione appena andata in archivio. Ma il futuro di Baroni, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere ancora in serie A.

Su Baroni gli occhi del Verona

Sull'ormai ex allenatore del Lecce, infatti, avrebbe messo gli occhi già da giorni il Verona, che deve ancora sciogliere le riserve sulla guida tecnica in vista della prossima stagione. Gli scaligeri, nell'annata appena terminata, hanno raggiunto una sofferta salvezza superando nello spareggio lo Spezia sotto la gestione di Zafferoni e Bocchetti, i quali, tuttavia, potrebbe non essere confermati dal club. I veneti, per dar vita ad un nuovo progetto, vorrebbero optare per un cambio di rotta in panchina e proprio quello di Baroni sarebbe il nome finito sul taccuino della dirigenza. Tra le parti ci sarebbero già stati alcuni contatti, destinati a farsi più intensi dopo la separazione ufficiale tra il tecnico ed il Lecce.

Baroni, nel frattempo, sarebbe stato avvicinato anche dallo Spezia, società che punterà alla pronta risalita in serie A dopo l'amara retrocessione arrivata nello spareggio dello scorso 11 giugno, ma l'allenatore, al momento, non sarebbe convinto della destinazione ligure.