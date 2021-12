Verona - Atalanta 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 17^ giornata della Serie A 2021/22. Il cuore dei gialloblù non basta, al Bentegodi vince la Dea in rimonta. Apre il solito implacabile Simeone, poi salgono in cattedra i nerazzurri di Gasperini. La Dea momentaneamente seconda a pari punti con l'Inter (37) e davanti al Napoli (36). Cancellata la sconfitta di Champions contro il Villareal. Il Verona perde l'occasione di balzare nella lotta per l'Europa.

Il tabellino

RETI: 22′ Simeone, 37′ Miranchuk, 62′ Koopmeiners

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani (70′ Sutalo), Ceccherini (81′ Cancellieri); Faraoni, Tameze, Ilic (60′ Veloso), Lazovic; Caprari, Lasagna (60′ Bessa); Simeone. All. Tudor. A disposizione: Pandur, Berardi, Barak, Cetin, Ruegg, Ragusa, Coppola.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (46′ Hateboer), De Roon, Koopmeiners, Pezzella (85′ Palomino); Pasalic (56′ Ilicic), Miranchuk (78′ Pessina); Muriel (56′ Zapata). All. Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Freuler, Lovato, Piccoli.

ARBITRO: Sacchi.

AMMONITI: Ceccherini, Zapata, Caprari.

