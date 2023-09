Verona-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Due squadre in periodi decisamente contrapposti si affrontano mercoledì al Benetgodi nella sesta giornata di Serie A. Il Verona padrone di casa dopo una buona partenza si è fermato nelle ultime tre gare perdendo con Sassuolo e Milan e pareggiando con il Bologna. E'in buona forma l'Atalanta che in campionato ha accumulato tre vittorie e due sconfitte e adesso è sesta con 9 punti subito a ridosso del treno delle grandi.

Verona-Atalanta: le scelte di Baroni

Tanti dubbi per Baroni che rischia di non poter utilizzare Henry, Braaf e Doig. A destra Faraoni è favorito su Terraciano, ballottaggio anche dall'altra parte con Lazovic in vantaggio su Cabal, per il resto sono le scelte in attacco a tenere banco. Bonazzoli dovrebbe agire da riferimento centrale, Ngonge non si tocca, la terza maglia dovrebbe finire sulle spalle di Duda, l'alternativa è Suslov.

Verona-Atalanta: le scelte di Gasperini

Soliti problemi di infermeria per l'Atalanta che deve ancora rinunciare ai due centravanti Scamacca e Touré, entrambi infortunati. Gasperini sembra aver trovato la formula magica per non risentire della doppia assenza con Lookman e De Ketelaere coppia offensiva e Koopmeneirs alle loro spalle. Per il resto confermato il centrocampo e in difesa potrebbe riposare Scalvini lasciando il posto a Toloi, pronto a tornare titolare.

Verona-Atalanta, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1) Montipò, Magnani, Hien, Dawifowicz; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman

Verona-Atalanta in diretta tv e streaming

La gara del Benetgodi di mercoledì alle 18,30 sarà trasmessa solamente da DAZN in diretta tv e in streaming sulla App e sul sito ufficiale della piattaforma e sarà dedicata solamente agli abbonati.