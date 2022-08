Verona-Atalanta: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Hellas per cercare i primi tre punti della stagione, l'Atalanta per rimanere imbattuta dopo la vittoria di Genova con la Samp e il pari con il Milan. Match già importante quindi per le due squadre e per i due allenatori con Cioffi finito sulla graticola dopo il 2-5 con il Napoli, miitigato dal pareggio di Bologna. Il mercato gli ha portato via tutti i big, altre pedine sono in arrivo ma per ora la rosa è molto ristretta. Gasperini sta vededo la sua squadra cambiare pelle con tanti giovani e il blocco storico che sta perdendo alcuni pezzi, un nuovo ciclo è alle porte a Bergamo.

Verona-Atalanta: le scelte di Cioffi

Il mercato ha portato una vera e propria rivoluzone in casa gialloblu, non ci sono più i pezzi da novanta della passata stagione soprattutto in attacco dove toccherà a Lasagna e Henry fare dimenticare il tridente delle meraviglie Barak-Simeone-Caprari. In mezzo al campo regia sempre affidata al giovane Ilic con Tameze al fianco, in difesa il terzetto vedrà probabilmente in campo dall'inizio Retsos.

Verona-Atalanta: le scelte di Gasperini

Buone notizie per la Dea che ritrova Demiral dopo i problemi fisici di inizio stagione anche se deve rinunciare sempre nel settore difensivo a Palomnino e Djimsiti. Vanno in panchina ma sono in netta ripresa sia Zappacosta che Ederson, il centrocmapo quindi sarà lo stesso delle ultime giornate con De Roon e Koopmeiners e Hateboer e Maehle sugli esterni. In attacco probabile l'inserimento di Lookman, in gol all'esordio a Marassi contro la Samp, e Zapata con Pasalic alle loro spalle.

Verona-Atalanta: le probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Retsos; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman.

Dove vedere Verona-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Bentegodi verrà trasmessa unicamente da DAZN che farà vedere le immagini dell'incontro sulla App e sul sito ufficiale. La telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico per Manuel Pasqual.