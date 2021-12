Verona-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Verona per continuare a correre lontano dalla zona salvezza e provare a cullare il sogno europeo, l’Atalanta per dimenticare l’amarissima notte di Champions League e restare agganciata al treno Scudetto. Motivazioni forti per le due squadre che si affrontano al Bentegodi domani, domenica 12 dicembre, alle 15 nella diciassettesima giornata di Serie A. L’Hellas arriva alla gara con 23 punti, a meno quattro dalla Fiorentina settima, e forte del successo 4-3 con il Venezia dell’ultima giornata. La Dea invece è quarta, di punti ne ha 34, ed è a quattro lunghezze dal Milan capolista, Gasperini ha vinto tutte le ultime cinque gare in Italia battendo nel giro di una settimana Juventus e Napoli.

Verona-Atalanta: le scelte di Tudor

Tudor deve fare a meno di Dawidowiz, out fino a fine stagione o quasi per la rottura del crociato, ma può sorridere per il rientro di un uomo fondamentale come Barak che dovrebbe tornare subito tra i titolari. Sarà lui a completare l’attacco con Simeone e Caprari. Il tecnico, capace di rissolevare la squadra dopo la gestione Di Francesco, ha ormai trovato la sua squadra tipo e la schiererà domani contro l’Atalanta. Resta solo un dubbio da sciogliere quello tra Casale e Sutalo in difesa con il primo che sembra in vantaggio. Per il resto tutto confermato con Faraoni e Lazovic a coprire le fasce e il duo centrale a centrocampo formato da Veloso e Tamez che unisce idee, geometrie e muscoli.

Verona-Atalanta: le scelte di Gasperini

Sono invece due i sicuri assenti dell’Atalanta, il primo è Gosens ancora fermo ai box per un problema muscolare, il secondo è Malinovskyi out per squalifica. Due assenze pesanti con Zappacosta che dovrebbe andare a sinistra e Ilicic favorito su Pessina e Muriel per giocare alle spalle di Zapata. A Zingonia è però tutto in divenire, bisogna infatti capire come i singoli hanno reagito alle fatica e psicologicamente alla partita con il Villareal. Nessuno è tagliato fuori dalla corsa alla maglia da titolare, anche se la sensazione è che, Pessina a parte, giocheranno i titolarissimi. Dubbio sulla corsia destra con Hateboer che insidia Maehle.

Verona-Atalanta: le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1) Montipò, Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic, Zapata.

Atalanta-Verona: diretta streaming e tv

La sfida tra Atalanta e Verona sarà trasmessa solamente da DAZN in diretta streamig. La piattaforma è visibile su smartphone, tablet, pc e smart tv, oltre che su consolle come XBOX e Playstation. Prima di poter accedere alla visione sarà neccesario però registrarsi, abbonarsi e scaricare la App oppure connettersi con il sito ufficiale. La telecronaca della gara è stata affidata a Edoardo Testoni, mentre il commento tecnico sarà a cura del’ex centrocampista Allessandro Budel.