Verona - Bologna 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

L'Hellas si impone col Bologna grazie ai subentrati, che confezionano l'azione del gol che vale la vittoria. Al Bentegodi parte forte la squadra di Mihajlovic, aggressiva in zona offensiva sin dall'inizio. Il vantaggio dei rossoblù si concretizza dopo nemmeno un quarto d'ora: Günter buca l'intervento di testa, Orsolini lascia rimbalzare una volta il pallone e si coordina per una volée che indirizza il pallone nell'angolino basso della porta di Montipò. La reazione gialloblù è immediata, i continui cross di Lazovic mettono in progressiva difficoltà la retroguardia ospite. Al 38' minuto arriva quello buono: Caprari lo raccoglie sul primo palo, girando al volo di tacco e beffando Skorupski.

Il tabellino

Reti: 14' pt Orsolini, 38' pt Caprari, 40' st Kalinic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic (dal 29' st Kalinic), Veloso (dal 18' st Tameze), Lazovic (dal 42' st Depaoli); Barak, Caprari (dal 42' st Bessa); Simeone (dal 18' st Lasagna)

A disposizione: Pandur, Berardi, Rüegg, Sutalo, Ragusa, Coppola

Allenatore: Igor Tudor.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Binks; Hickey (dal 44' st Falcinelli), Soriano, Dominguez (dal 21' st Vignato), Svanberg, Theate (dal 21' st Annan); Orsolini (dal 33' st Arnautovic), Sansone

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Viola, Van Hooijdonk, Stivanello, Pyyhtia, Cangiano, Raimondo

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo).

Assistenti: Cecconi (Sez. AIA di Empoli), Lombardo (Sez. AIA di Cinisello Balsamo).

NOTE. Ammoniti: Simeone, Günter, Skorupski, Binks, Medel.

Verona - Bologna 2-1 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Verona - Bologna 2-1 giocata venerdì 21 gennaio sono disponibili su Sky Sport