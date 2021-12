Verona - Cagliari 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Cagliari si chiude in difesa e punta a ripartire, il Verona si affaccia in avanti ma non riesce a trovare la via del gol. Alla fine, allo stadio Bentegodi, il risultato rimane congelato sullo 0 a 0. Il primo tempo è bloccato, con un avvio aggressivo da parte dei gialloblù, che sfiorano il gol sugli sviluppi di un cross insidioso da parte di Faraoni. Sull'epilogo di tempo la squadra di Mazzarri alza il baricentro e si guadagna qualche occasione, senza però rendersi troppo pericolosa. Nella ripresa l'Hellas tenta in tutti i modi di vincere la partita, ma i rossoblù sono sempre attenti in fase difensiva e non concedono nulla.

Articolo su Verona Sera

Il tabellino

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter (45′ Casale), Ceccherini; Faraoni, Ilic (78′ Bessa), Veloso (78′ Tameze), Lazovic; Barak; Caprari, Simeone (78′ Lasagna). A disposizione: Pandur, Berardi, Cancellieri, Ruegg, Magnani, Sutalo, Ragusa. All. Tudor.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis (85′ Zappa); Bellanova, Grassi (82′ Strootman), Nandez, Dalbert (74′ Marin); Joao Pedro, Keita Baldè (74′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, D’Aniello, Altare, Obert, Zappa, Deiola, Oliva, Ceter, Pereiro. All. Mazzarri.

Arbitro: Marcenaro.

Ammoniti: Lazovic, Simeone (H), Cáceres, Baldè, Grassi (C).

Verona - Cagliari 0-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Verona - Cagliari 0-0 giocata martedì 30 novembre sono disponibili su Sky Sport